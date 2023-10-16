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Кабмин получил предложения по детской реабилитации в новых регионах

Правительству РФ передали предложения по реабилитации детей из новых регионов

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Shutterstock

Правительству России передали предложения по реабилитации детей из новых регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Государственной думы Анну Кузнецову.

«Мы направили уже обращение в правительство с предложением разработать федеральную программу реабилитации детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Сейчас проходит процедура межведомственного согласования», — сообщила Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева.

Документ позволит обеспечить помощь и психологическую реабилитацию детям из регионов, где продолжаются боевые действия, считает Кузнецова. Она добавила, что предложение может быть дополнено поправками от рабочей группы по совершенствованию мер социальной поддержки и реабилитации детей к второму чтению законопроекта.

Ранее стало известно, что новые учебники истории для школьников появятся в следующем году.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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