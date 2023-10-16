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Власти Приморья подтвердили гибель двух туристов в результате ДТП в регионе

Правительство Приморья подтвердило гибель двух человек в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 17 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство.

Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил, что в автобусе, по предварительной информации, находились только российские туристы, однако водитель — гражданин Китая. Транспортное средство принадлежит китайскому предприятию.

В правительстве сообщили, что 13 пострадавших получили средние по степени тяжести травмы, четверо — тяжелые. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Кроме того, на место происшествия направили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Автобус с российскими туристами следовал из Китая в Уссурийск, в салоне находились 48 пассажиров. В прокуратуре указали, что транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Изначально сообщалось о 40 пострадавших.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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