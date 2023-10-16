Украинцам ограничили въезд в РФ двумя пунктами пропуска

С 16 октября граждане Украины смогут въезжать на территорию России только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, власти утвердили соответствующие меры 6 октября в целях безопасности. Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше. Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Однако правила не касаются детей младше 14 лет, приезжающих в Россию из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщал, что пограничная электронная система слежения появилась у Польши на границе с Калининградской областью России.

По словам польского лидера, это важный элемент в системе безопасности страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.