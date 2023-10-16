Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинцам ограничили въезд в РФ двумя пунктами пропуска

С 16 октября украинцы смогут въезжать в РФ только через два пункта пропуска

close
100%
Inna Varenytsia/AP

С 16 октября граждане Украины смогут въезжать на территорию России только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, власти утвердили соответствующие меры 6 октября в целях безопасности. Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше. Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Однако правила не касаются детей младше 14 лет, приезжающих в Россию из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщал, что пограничная электронная система слежения появилась у Польши на границе с Калининградской областью России.

По словам польского лидера, это важный элемент в системе безопасности страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий