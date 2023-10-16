У водителя-экспедитора Ozon в автомобиле с нецензурной наклейкой нашли три кг наркотиков

Водителя-экспедитора Ozon на автомобиле с нецензурной надписью поймали с тремя килограммами наркотиков под Воронежем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 21-летнего водителя-экспедитора на автомобиле с нецензурными наклейками остановили на трассе Р-22 Москва — Астрахань. Сотрудники ДПС обнаружили в багажнике машины под запасным колесом восемь свертков, предположительно с мефедроном. Общий вес наркотических веществ составил три килограмма.

Молодой человек планировал продавать наркотическое вещество, сообщает Shot. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Урале банду наркоторговцев поймали благодаря судимому за наркотики курьеру.