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У водителя-экспедитора Ozon в автомобиле с нецензурной наклейкой нашли три кг наркотиков

Shot: водителя-экспедитора Ozon поймали с наркотиками под Воронежем

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Shutterstock

Водителя-экспедитора Ozon на автомобиле с нецензурной надписью поймали с тремя килограммами наркотиков под Воронежем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 21-летнего водителя-экспедитора на автомобиле с нецензурными наклейками остановили на трассе Р-22 МоскваАстрахань. Сотрудники ДПС обнаружили в багажнике машины под запасным колесом восемь свертков, предположительно с мефедроном. Общий вес наркотических веществ составил три килограмма.

Молодой человек планировал продавать наркотическое вещество, сообщает Shot. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Урале банду наркоторговцев поймали благодаря судимому за наркотики курьеру.

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