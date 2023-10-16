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Прошло последнее солнечное затмение 2023 года

Прошло последнее солнечное затмение в 2023 году, его увидели жители США

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Shutterstock

Прошло последнее солнечное затмение в 2023 году, его увидели жители США. Об этом сообщила газета «Известия».

Отмечается, что затмение не было максимальным, Луна закрыла Солнце не полностью, а лишь центральную его часть.

В этот момент с Земли было видно огненное кольцо вокруг Луны. Максимальную фазу затмения могли наблюдать жители США, Центральной Америки, Колумбии, Бразилии.

Завершение солнечного затмения можно было наблюдать над акваторией Карибского моря. Крупные мировые обсерватории транслировали это событие.

5 мая полутеневое затмение Луны можно было наблюдать на территории большей части России, кроме Таймыра и Чукотки.

Природное явление продлилось с 18.14 до 22.31 мск. В это время Луна находилась в созвездии «Весы». В момент наибольшей фазы (в 20.23 мск) небесное светило было над горизонтом на большей части территории РФ.

Ранее геолог объяснил, может ли суперлуние спровоцировать катаклизмы.

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