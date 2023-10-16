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Россиянин продавал наркотики за криптовалюту ради мотоцикла и попал под суд

В Кургане осудили мужчину, продававшего наркотики в обмен на криптовалюту

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Приговор вынесли жителю Курганской области, торговавшего наркотиками и потратившего прибыль на мотоцикл. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на заявление на сайте Курганского городского суда.

Мужчина попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления.

Он, как было доказано гособвинителем, вступил в сговор с неустановленным лицом и организовал торговлю наркотиками. Закладки с запрещенными веществами принесли ему прибыль в криптовалюте. Затем он легализовал доход и на 505 тыс. рублей купил мотоцикл. Свою вину в содеянном он признал полностью.

В итоге суд также признал его виновным и назначил мужчине наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Для отбытия наказания его отправят в колонию особого режима.

Ранее молодой человек украл из воронежского магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.

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