Россиянин откусил возлюбленной ухо в драке

В Московском районе Петербурга в пьяной драке мужчина откусил сожительнице часть уха. Об этом сообщает «78.ru».

Женщина лишилась части уха в драке с сожителем. Пара распивала спиртные напитки в минувшие выходные, застолье затянулось до утра.

В какой-то момент между пьяными возникла ссора, мужчина вцепился зубами в ухо 27-летней женщины и откусил ей часть ушной раковины.

Пострадавшую доставили в больницу, рану обработали и отпустили петербурженку на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее девушка откусила ухо соседке во время драки из-за вейпа.