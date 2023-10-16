В Москве женщина разыграла полицейских, заявив об украинских диверсантах в своем доме

Москвичка разыграла полицейских сообщением о проникнувших в ее дом украинских диверсантах. Об этом пишет Telegram-канал «Острожно, Москва».

Ночью в экстренные службы поступил звонок от неизвестной. Женщина заявила оператору, что в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе замечены украинские диверсанты.

Наряд полиции незамедлительно прибыл по указанному адресу. Правоохранители обследовали территорию, но никого подозрительного на месте не обнаружили, аналогичные жалобы от других жильцов при этом также не поступали. Тогда полицейские перезвонили заявительнице, но та разговор поддерживать не захотела. Она оскорбила стражей порядка, а затем бросила трубку.

Личность гражданки быстро установили. Оказалось, что она живет в тот самом доме, который до этого по ее просьбе проверяли сотрудники МВД. 46-летняя женщина отказалась открывать правоохранителям дверь и вновь им нагрубила, ведется проверка.

Ранее жительница Красноярска вызвала полицейских и натравила на них ротвейлера.