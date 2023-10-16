Худеющая школьница порезала себя из-за того, что мать заставляла ее много есть

В Москве девочка-подросток с расстройством пищевого поведения порезала себя, поссорившись с матерью, которая заставляла ее много есть. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Южном Тушино девятиклассница попала в больницу с острой болью в животе, при осмотре девочки врачи обнаружили на ее теле многочисленные порезы в области груди.

Как рассказала мать школьницы, год назад дочь весила около 70 килограммов и страшно комплексовала из-за веса, она начала худеть и отказываться от еды.

Девочка резко похудела на 15 кг, после чего у нее начались проблемы со здоровьем, мать стала заставлять ее есть, а ребенок начал намеренно наносить себе вред. Сейчас с девочкой работают психологи.

Ранее россиянин, подозреваемый в насилии над дочерью, порезал себя в полиции.