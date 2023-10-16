Бывшая супруга обокрала участника СВО на 3 млн рублей и пропала

В Красноярске бывшая жена обокрала 36-летнего участника СВО на 3 млн рублей и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, принимавший участие в СВО россиянин обратился в полицию 13 октября. Летом 2023 года он получил ранение, а после прохождения лечения недосчитался 3 млн рублей. По его словам, деньги похитила его экс-супруга, карта которой была привязана к счету.

Следователи проверили историю мужчины и подтвердили его слова, сообщает Baza. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Найти бывшую жену военного не удалось — ее объявили в розыск.

До этого вернувшегося с СВО участника реалити-шоу «Дом-2» обокрали на 2 млн рублей. Во время отпуска он отправился в один из ночных клубов Москвы, а после недосчитался на своей карте боевых выплат.

Ранее аферистка обокрала ветерана СВО и переехала его на машине.