В России предлагают утвердить новый праздник в день рождения Путина

В России могут утвердить новый праздник – День патриотизма. Отмечать его предлагается 7 октября – в день рождения президента РФ Владимира Путина. С такой инициативой вышел президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Соответствующее предложение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свое предложение общественник объяснил тем, что в России теме патриотизма в последние годы уделяется особое внимание. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что патриотизм является национальной идеей России, которая может объединить общество. Примерами такого объединения единой идеей патриотизма он назвал консолидацию россиян после присоединения Крыма и начала военной спецоперации.

Сегодня все народны России вновь объединены идеей любви к Родине и защиты ее суверенитета, заявил Янсуков и призвал отмечать общероссийской праздник День патриотизма 7 октября – в день рождения Путина.

Напомним, с сентября в российских вузах запустили курс «Основы российской государственности», направленный, в числе прочего, на формирование чувства патриотизма. По замыслу авторов инициативы, он должен научить молодежь ценить такие общественные институты, как человек, семья, общество, государство и страна.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк заявила о важности формирования у студентов чувства патриотизма, основанного на знании истории.