Во Франции могут начать проверку биографии радикалов, которых можно выслать

Французский президент Эммануэль Макрон после инцидента с нападением на школу в Аррасе попросил префектов департаментов изучить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны. Об этом сообщил канал BFMTV.

«Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесенных в базы», — уточнил источник издания.

Известно, что цель рейдов и проверок биографий в том, чтобы установить всех иностранных радикально настроенных граждан и, при необходимости, выслать их из Франции.

Региональным властям надо собрать сведения о людях, а также их степени радикализации.

Планируется, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на основании запроса Елисейского дворца направит всем префектам Франции циркуляр с просьбой провести в течение двух суток встречу с командами по оценке радикализации, полицией и другими профильными службами.

До этого уточнялось, что в Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей.

Ранее стало известно, что во Франции солдаты начнут охранять школы после нападения на учителя.