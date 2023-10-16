Россиянин привязал щенка к машине и протащил его по земле в воспитательных целях

В Читинском районе мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по земле в качестве наказания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, житель СНТ в районе села Смоленка расправился с животным еще в сентябре. О действиях мужчины правоохранители узнали около месяца назад, к настоящему времени в отношении живодера возбудили уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с животным.

Было установлено, что россиянин проехался по животному на автомобиле, протащил его по земле более 100 метров, а затем привязал тело щенка к дереву и уехал.

На место происшествия прибыл участковый, установил личность бывшего владельца собаки и опросил его. Тело питомца было изъято, его отправили на судебную ветеринарную экспертизу.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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