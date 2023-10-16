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Россиянин привязал щенка к машине и протащил его по земле в воспитательных целях

Житель Забайкалья наказал щенка, проехавшись по нему на машине

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Shutterstock

В Читинском районе мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по земле в качестве наказания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, житель СНТ в районе села Смоленка расправился с животным еще в сентябре. О действиях мужчины правоохранители узнали около месяца назад, к настоящему времени в отношении живодера возбудили уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с животным.

Было установлено, что россиянин проехался по животному на автомобиле, протащил его по земле более 100 метров, а затем привязал тело щенка к дереву и уехал.

На место происшествия прибыл участковый, установил личность бывшего владельца собаки и опросил его. Тело питомца было изъято, его отправили на судебную ветеринарную экспертизу.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее пенсионер из Курской области попал под суд за установку капкана для соседских кошек.

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