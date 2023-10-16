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В Ростове-на-Дону мужчина с пистолетом забрал из магазина 40 iPhone и 4 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут ограбившего магазин с техникой Apple мужчину с пистолетом

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

После крупного ограбления дискаунт-магазина с техникой Apple в Ростове-на-Дону объявлен план «Сирена». Об этом сообщает kp.ru.

Правоохранители разыскивают неизвестного, ограбившего 15 октября Apple discount на улице Максима Горького.

Как рассказал продавец, незнакомец угрожал ему расправой, демонстрируя пистолет, и таким образом заставил его открыть кассу. В итоге грабитель забрал оттуда около 4 млн рублей, а также вынес из торговой точки 40 iPhone и два MacBook.

«Мы в принципе не нанимали службу безопасности. Дело в том, что помещение выбирали так, чтобы заранее избежать таких неприятностей, как ограбление. Поясню. У нас вход не с улицы. Мы находимся на втором этаже офисного здания», — объяснили отсутствие охраны в торговом зале свидетели.

Точная сумма ущерба пока не называется. Полицейские пытаются отследить дальнейший маршрут злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Его текущее местоположение до сих пор не установлено.

Ранее 10-летний школьник ограбил магазин с элитными часами и был арестован.

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