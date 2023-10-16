В Башкирии 10-летний мальчик выстрелил в голову своему другу из отцовского пистолета

В Башкирии школьник нечаянно выстрелил в приятеля из пневматики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

10-летний мальчик из Бураево украл пневматический пистолет у своего отца, чтобы попрактиковаться в стрельбе вместе со своим другом. Один из них стал расставлять мишени, а другой начал заряжать оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в висок его товарищу и раздробила череп.

Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако местные врачи не решились рисковать и отправили пациента в столицу региона. В Уфе медикам удалось вытащить застрявшую пулю, провести сложную операцию и спасти мальчику жизнь.

Оказалось, что в результате попадания снаряд разломился и задел мозг ребенка. Сейчас он уже идет на поправку.

Ранее ребенок обстрелял из пневматической винтовки прохожих из окна многоэтажки в Томске.