При эскалации конфликта Палестины и Израиля погибли не менее 30 граждан США

По информации, предоставленной официальным представителем Госдепартамента США, как минимум 30 американских граждан погибли, а еще 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель дипломатии США заявил: «На данный момент мы можем подтвердить гибель 30 граждан США. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования пострадавшим и их семьям».

Дипломат подчеркнул, что правительство США прилагает все усилия для выяснения местонахождения пропавших без вести американцев. Он также добавил, что Вашингтон активно сотрудничает с Израилем по всем аспектам данной проблемы, включая обмен разведывательной информацией и направление американских экспертов для консультаций по вопросам освобождения заложников.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.