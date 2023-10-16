Власти Израиля приступили к эвакуации домов престарелых в Ашкелоне

Власти Израиля приступили к эвакуации пожилых людей из домов престарелых в городе Ашкелон на юге страны, где с начала эскалации палестино-израильского конфликта регулярно звучат сигналы о воздушной тревоге, передает телеканал i24 News.

Как указывает СМИ, общая численность населения этого города составляет почти 150 тысяч человек.

До этого члены группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России) заявили, что снова обстреляли Ашкелон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.