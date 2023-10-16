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Блинкен заявил о предстоящем открытии КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

Блинкен: КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт

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Jacquelyn Martin/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах» будет открыт. Об этом госсекретарь сказал во время своего визита в Каир в интервью телеканалам «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия», сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, КПП «Рафах» вновь начнет функционировать. Госсекретарь заявил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем разрабатывают механизм для доставки в сектор Газа помощи всем в ней нуждающимся.

Блинкен сообщил, что отправка гуманитарной помощи в Газу является условием, которое египетские власти выдвинули для эвакуации граждан США через КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси попросил у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого президент Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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