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Подросток из Австралии установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую

Подросток в Австралии собрал кубик Рубика с завязанными глазами за 12,10 секунды

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Depositphotos

Австралийский подросток Чарли Эггинс установил мировой рекорд по сбору кубика Рубика с завязанными глазами, сообщает Telegram-канал газеты «Известия».

Новый рекорд был установлен на чемпионате Австралии. Эггинс сумел собрать кубик вслепую за 12,10 секунды. Тем самым, предыдущий рекорд был улучшен на 0,68 секунды.

По словам подростка, он до сих пор не может поверить в свой результат.

Эггинс стал заниматься спидкубингом, то есть сбором кубика Рубика на скорость, более четырех лет назад. Впервые ему удалось с завязанными глазами собрать кубик только спустя 19 попыток за 5 минут 13 секунд.

Ранее сообщалось, что 22-летний житель Китая Ли Чжихао собрал три кубика Рубика за три минуты, жонглируя ими. Он превзошел свой же рекорд, улучшив время на 13 секунд. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

До этого профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене телепроекта «Британия ищет таланты» («Britain's Got Talent»), чтобы в горящем состоянии собрать кубик Рубика перед членами жюри.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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