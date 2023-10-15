ООН заявила о миллионе вынужденных переселенцев в секторе Газа

Пресс-секретарь Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Джульетт Тума заявила, что свои дома в секторе Газа вынуждены были покинуть около миллиона местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По мнению Тумы, фактическое количество внутренне перемещенных лиц в зоне конфликта, скорее всего, будет еще выше.

Ранее сообщалось, что правозащитная организация Medico International и католическая организация помощи Misereor из Германии заявили об ужасающей ситуации в секторе Газа. По словам правозащитников, система здравоохранения, электро- и водоснабжение в секторе Газа «полностью рухнули».

До этого, миротворцы ООН заявили, что по их штабу нанесли ракетный удар на юге Ливана. Ракета попала в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана во время перестрелок между ливанским движением «Хезболла» и Израилем.

Ранее сообщалось, что требование израильского правительства, касающееся эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа, противоречит принципам гуманности и правилам ведения боевых действий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.