Минздрав Палестины заявил, что число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2,7 тысячи

Ранения получили 10 800 человек.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри сообщил, что Израиль не будет обстреливать маршрут, ведущий с севера на юг сектора Газа, с 10:00 до 13:00 (совпадает с мск).

До этого главы Министерств иностранных дел стран СНГ призвали стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить бои и открыть гуманитарные коридоры.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.