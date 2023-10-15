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Число погибших жителей Израиля возросло до 1400 человек

i24 News: число погибших жителей Израиля возросло до 1400 человек

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Itai Ron/Reuters

Число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1400 человек, сообщил телеканал i24 News.

Минздрав Палестины в свою очередь сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс.

Ранее в ВОЗ сообщили, что приказы Израиля об эвакуации более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору.

Отмечается, что в медучреждения на севере Газы продолжают поступают раненые пациенты и врачи «с трудом справляются с работой».

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование Израиля эвакуировать 1 млн человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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