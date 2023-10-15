В Музее Победы отметили День отца

Музей Победы провел праздничную программу ко Дню отца, который в этом году отмечается 15 октября. В честь праздника вход в главное здание музея и его филиалы для пап с детьми был бесплатным, сообщили в пресс-службе музея.

Программу открыл праздничный концерт от участников всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». На сцене в Зале Полководцев с музыкальной программой выступил вокально-эстрадный коллектив «Коломбина» — финалисты и призеры телевизионных конкурсов «Детское Евровидение», «Новая Волна», обладатели гран-при международных конкурсов «Бегущая по волнам», «Звездопад талантов», победители проекта «Главные детские песни».

Музыкальные группы и солисты коллектива исполнили песни «Папа может», «Новый день», «Папа дома» и другие.

Папы с детьми интересно провели время в интерактивном тире «Ворошиловский стрелок» на мастер-классе «Школа снайперов РККА».

Участники смогли пострелять из исторически достоверного оружия в ходе виртуальной версии легендарных сражений Великой Отечественной войны.

На мастер-классе «Арсенал» гостям музея рассказали об оружии Великой Отечественной войны и о судьбах его создателей. Взрослые и дети проверили свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

«День отца — отличная возможность родителям провести время со своими детьми. На мастер-классах Музея Победы в интерактивной форме можно вместе научиться важным и полезным навыкам. Тир сегодня пользовался особым интересом, отцы пришли не только с сыновьями, но и с дочками», — поделился руководитель военно-спортивного клуба Музея Победы Юрий Шапарин.

«Мы с дочкой Машей узнали о большой программе Музея Победы в честь Дня отца и решили, что это хороший повод его посетить. Ранее мы не были здесь. Нам уже удалось пройти мастер-класс «Школа снайперов РККА», сейчас отправимся на экспозицию «Подвиг Армии», а затем нас ждет еще один мастер-класс — «Арсенал», — рассказал Леонид, посетитель Музея Победы.

Кроме того, на прикладных мастер-классах юные гости смогли своими руками смастерить подарки для любимых пап. В фойе Зала Славы волонтеры музея провели творческое занятие по изготовлению «красноармейской звезды», а в Детском досуговом центре Музея Победы ребята сделали пилотки из цветной бумаги.

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ в октябре 2021 года.