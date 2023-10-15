В Праге начался пропалестинский митинг

На Вацлавской площади в центре Праги в 16:00 (17:00 мск) стартовал митинг палестинцев и их сторонников. В нем приняло участие приблизительно 100 человек, сообщает новостное издание Idnes.

«Несмотря на холодную и ненастную погоду, около 100 человек собрались в воскресенье в верхней части Вацлавской площади, чтобы выразить свой протест против ответных действий Израиля в секторе Газа, которые были предприняты после нападения на эту страну боевиков ХАМАС 7 октября», — говорится в публикации.

Отмечается, что мэрия Праги оценила мероприятие как рискованное, поэтому на месте дежурит большое число полицейских, включая правоохранителей из специального антиконфликтного подразделения, которые готовы действовать при каких-либо нарушениях порядка.

Организаторами мероприятия выступила гражданская инициатива «Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке».

В ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины. Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. В Лондоне, Берлине и Будапеште акции не были разрешены властями. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции.

Ранее в Нью-Йорке прошел пропалестинский митинг.