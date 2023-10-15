Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Праге начался пропалестинский митинг

Idnes: в Праге стартовал пропалестинский митинг с участием около 100 человек

close
100%
idnes.cz

На Вацлавской площади в центре Праги в 16:00 (17:00 мск) стартовал митинг палестинцев и их сторонников. В нем приняло участие приблизительно 100 человек, сообщает новостное издание Idnes.

«Несмотря на холодную и ненастную погоду, около 100 человек собрались в воскресенье в верхней части Вацлавской площади, чтобы выразить свой протест против ответных действий Израиля в секторе Газа, которые были предприняты после нападения на эту страну боевиков ХАМАС 7 октября», — говорится в публикации.

Отмечается, что мэрия Праги оценила мероприятие как рискованное, поэтому на месте дежурит большое число полицейских, включая правоохранителей из специального антиконфликтного подразделения, которые готовы действовать при каких-либо нарушениях порядка.

Организаторами мероприятия выступила гражданская инициатива «Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке».

В ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины. Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. В Лондоне, Берлине и Будапеште акции не были разрешены властями. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции.

Ранее в Нью-Йорке прошел пропалестинский митинг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий