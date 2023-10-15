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На Урале пьяный мужчина доверил машину пьяному подростку и заплатил ему за поездку до дома

В Свердловской области пьяный подросток за деньги подвозил мужчину на его машине

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Автоинспекторы поймали за рулем автомобиля пьяного подростка, не имевшего права управления, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого в городе Серове. Дорожные полицейские остановили Renault Megane в ходе проведения спецрейда и обнаружили, что машиной управляет 17-летний молодой человек. Алкотестер показал, что водитель пьян. Процедуру освидетельствования, как уточняется, провели, пригласив на место законных представителей нарушителя.

В итоге сотрудники Госавтоинспекции отстранили несовершеннолетнего от управления автомобилем. Подросток пояснил, что он отдыхал в кафе, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и попросил его сесть за руль. Незнакомец предложил юноше деньги, и тот согласился отвезти гражданина домой на его автомобиле.

«В отношении несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, также к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ привлечен собственник транспортного средства, за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в Череповце школьник, обучавшийся вождению по видео, угнал машину у юноши без прав.

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