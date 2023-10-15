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Россиянка позвала в гости новых знакомых и была избита и изнасилована одним из них

В Ленобласти женщина заявила об изнасиловании после вечера с четырьмя знакомыми

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Depositphotos

Жительница Ленинградской области позвала в гости четырех новых знакомых и подверглась сексуальному и физическому насилию. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в городе Кудрово 14 октября. 40-летняя горожанка отдыхала в одном из баров и познакомилась там с группой молодых людей. Спустя некоторое время она решила пригласить их к себе домой, чтобы продолжить вечер. Компания из четырех мужчин и одной женщины до трех часов ночи слушала виниловые пластинки, затем трое гостей ушли.

Дома у россиянки остался лишь один новый знакомый, который вскоре после ухода приятелей, заявил женщине, что хочет заняться с ней сексом. Однако та отказалась и этим, по ее словам, вызвала гнев мужчины. Он избил ее руками и принудил к половому акту, однако, когда пострадавшая во время него пояснила, что ранним утром ей должны привезти сына, поспешно ушел.

Вечером того же дня потерпевшая обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности насильника. Заявительницу отправили на обследование в больницу.

Ранее в Новом Уренгое заметили мужчину, который приставал на улице к девочке и звал ее в гости.

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