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В США рассказали, к чему должен оставаться доступ у жителей Палестины

Салливан заявил, что у палестинцев должен оставаться доступ к воде и лекарствам

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у палестинцев должен оставаться доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам. Об этом сообщается в эфире канала ABC News.

«Как сказал президент США Джо Байден, с палестинцами, не имеющими никаких связей с ХАМАС, следует обращаться также, как с другими невиновными гражданскими лицами в любом месте, а это означает, что они должны иметь доступ к еде, воде и лекарствам», — подчеркнул Салливан.

По словам помощника 46-го президента по нацбезопасности, в Вашингтоне четко обозначали важность доступа жителей Палестины к воде, провизии и препаратам.

«Мы поддерживаем связь с нашими израильскими коллегами. Мы поддерживаем связь с Организацией Объединенных Наций, чтобы организовать необходимые поставки продовольствия, воды и медикаментов гражданам Газы», — обратил внимание помощник Байдена.

До этого Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта Израиля и Палестины.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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