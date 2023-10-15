В основе деятельного содержания понятия отцовства лежат защита и безопасность, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Григорий Забаринский. Он уверен в том, что в трудную минуту сильное мужское плечо поддерживает каждого члена семьи, и когда в родном доме есть такая опора, то и государство может спать спокойно.

По словам эксперта, для каждого ребенка в период взросления и личностного становления нет ничего важнее мамы и папы. Понимая это, мы проявляем особенные внимание и любовь к родителям: матерям в последнее воскресенье ноября, а отцам в третье воскресенье октября.

«С чего начинается семья? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Говоря именно об истоках семейной общности, стоит упомянуть счастье, теплоту и безопасность, вспомнить о семейных посиделках, о месте, где тебе всегда рады. Такие светлые ассоциации невозможны без тех, кто создает семью и осознанно принимает ответственность традиционного института брака, который мы, безусловно, понимаем как союз мужчины и женщины. Обычно семья для нас является объединением, в котором рождаются и воспитываются дети — будущее нашей страны», — сказал Григорий Забаринский.

Эксперт отмечает, что образ отца, его сила и забота — та основа, на которой больше тысячелетия стоит Россия.

«Ярким примером следования этой традиции служат те герои, которые ценой собственной жизни каждый день охраняют свободу и независимость нашего Отечества. По воле сердца находясь в суровых условиях, они строят великое будущее России. Прямо сейчас оно куется на юго-западных рубежах: мужчины со всей страны стоят бок о бок против угрозы киевского режима», — добавил политолог.

Забаринский убежден в том, что, смотря на таких выдающихся людей, настоящих героев, подрастающее поколение юношей, учится таким важным качествам, как взаимопомощь, стойкость, верность, необходимым для достойной жизни.

«В этом реализуется воспитательная функция отцовства: близкий образец должного поведения обеспечивает преемственность поколений и сохранение здоровых традиций», — заключает эксперт.

В этом году в России 15 октября празднуется День отца.