В Москве и Подмосковье с 15 октября подорожал транспорт

В Москве и Подмосковье с 15 октября 2023 года увеличились тарифы на метро и пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.

«Изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы», — говорится в публикации.

Таким образом, проезд по карте «Тройка» теперь стоит 54 рубля вместо 50 рублей, билет «90 минут» подорожал с 75 рублей до 81 рубля. Проезд по карте «Тройка» по метро плюс Московские центральные диаметры (МЦД) теперь будет стоить стоить 71 рубль. Стоимость одной поездки по билету «Единый» теперь равна 65 рублям. Билет «Единый» на 60 поездок будет стоить 3150 рублей (вместо прежних 2730 рублей).

Отмечается, что наиболее выгодной остается поездка по биометрии, ее стоимость составляет 50 рублей.

Согласно информации московского дептранса, стоимость выросла в связи с повышением цен на топливо и электроэнергию и ежегодной инфляцией.

Предыдущее подорожание проезда в столичном транспорте произошло в начале текущего года.

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