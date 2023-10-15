В Россию вернулись еще 34 ребенка из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей для беженцев в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе омбудсмена.

«На родину вернулись 34 российских ребенка, которые находились в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети в возрасте от 4 до 16 лет прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский на борту самолета Военно-космических сил России.

Согласно данным Львовой-Беловой, ребята чувствуют себя нормально, однако у некоторых из них имеются инфекционные заболевания, а у других — осложнениям по почкам и сердцу. Им предстоит медобследование, лечение, после чего ребят заберут родственники под опеку. На всем маршруте детей сопровождали медики, уточнили в пресс-службе.

«У нас еще есть документы на более 150 детей, готовые документы», — подытожила омбудсмен, добавив, что в скором времени будет вывезена еще одна детская группа.

До этого детский омбудсмен заявила о планах вернуть 200 российских детей из Сирии.

Ранее стало известно, что среди вернувшихся из Сирии детей есть раненые.