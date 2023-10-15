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При подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели

Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели при подлете к Белгороду

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородским районом сбила две воздушные цели на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

До этого Вячеслав Гладков заявлял, что один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородском район.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что предотвратило попытку Украины «совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

До этого Минобороны РФ сообщило журналистам об уничтожении 31 беспилотника за сутки. Как утверждает министерство, средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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