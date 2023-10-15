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Житель Барнаула четыре года насиловал свою дочь, избавляя ее от влечения к однокласснице

Россиянка заявила в полицию на мужа, который четыре года надругался над дочерью

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Depositphotos

В Барнауле мужчина заявил, что занялся сексом с 11-летней дочерью по ее просьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четыре года назад школьница рассказала своему 40-летнему отцу, что она испытывает влечение к своей однокласснице. Девочка решила его побороть и попросила совета у родителя. Мужчина порекомендовал дочери проявить инициативу и начать общаться с каким-нибудь мальчиком.

Затем, по словам отца, дочь вновь обратилась к нему, предложив заняться с ней сексом. И мужчина согласился, не увидев в этой просьбе ничего странного.

Спустя несколько лет, в течение которых родитель неоднократно вступал в интимную связь с собственным ребенком, в полицию обратилась мать девочки и рассказала о происходящем.

Мужчину задержали и поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Пострадавшая же утверждает, что инициатива исходила от нее, и просит не наказывать отца.

Ранее пенсионер изнасиловал годовалого внука прямо на улице.

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