Кадыров считает своего сына героем всех мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал своего сына Адама, который избил сжегшего Коран Никиту Журавеля, героем всех мусульман.

«Герой всех мусульман», — написал он.

Кадыров сопроводил публикацию видеороликом, на котором Адам стоит на фоне флага Чечни.

«Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать, он думает о том, как отомстить», — произнес голос за кадром.

До этого сообщалось, что чеченский суд продлил на шесть месяцев срок заключения избитому сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Никите Журавелю, которого задержали за попытку сожжения Корана.

27 мая жителя Волгограда, 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана. По версии Следственного комитета России, Журавель сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.