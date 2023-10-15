В Екатеринбурге судимый за наркотики курьер помог полиции поймать наркоторговцев

В Екатеринбурге доставщик обнаружил наркотики в посылке, когда вез ее заказчику, и заявил об этом в полицию. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Заказ на доставку посылки из Чкаловского района города в Верх-Исетский курьер получил 13 октября. Мужчина принял отправление и повез его к адресату, но на полпути понял, что чувствует подозрительный запах. Водитель догадался, что в посылке находятся запрещенные вещества, и отвез находку в полицию. Как сообщается, он сам был судим за наркотические преступления и просто уловил знакомый химический запах.

Правоохранители действительно нашли внутри вещдока 0,7 грамма мефедрона. Они провели в доме отправителя обыск и нашли у него еще 12 граммов вещества, а также электронные весы и фотографии оставленных закладок в телефоне.

В указанных точках полицейские обнаружили более трех килограммов веществ. Отправитель посылки и получатель, так и не дождавшийся ее доставки, уже задержаны.

Ранее в Сургуте с героином поймали двух студентов, собиравшихся стать полицейскими.