Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке SSJ100 отправили в Читу

Пассажиры самолета Superjet100, выполнявшего рейс Владивосток — Чита, вернувшегося на аэродром вылета из-за неисправности левого двигателя, вылетели по маршруту резервным бортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Воздушное судно авиакомпании» Якутия»... вылетело из Владивостока сегодня в 14:14», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резервный борт накануне вылетел из Якутии и сегодня отправился по маршруту.

14 октября Sukhoi Superjet 100, летевший по маршруту Владивосток — Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры на борту находились 80 пассажиров. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее у рейса Петербург — Самара заклинили предкрылки.