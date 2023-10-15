Школьница провалилась в подвал частного дома в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области девочка-подросток получила травмы, упав в подвал частного дома. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Излучина», 13-летняя девочка упала в подвальное помещение дома, ребенок получил травмы и не мог выбраться наружу.

Семья обратилась в экстренные службы, около полутора часов потребовалось спасателям, чтобы извлечь из подвала школьницу. Используя альпинистское снаряжение, девочку подняли на поверхность на носилках, пострадавшая с различными травмами госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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