Мужчина обвинил свою жену в краже из-за ссоры и сам стал фигурантом уголовного дела

В Мордовии мужчина донес на жену в полицию после ссоры. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

В сентябре 52-летний житель Краснослободского района обратился к правоохранителям, заявив, что у него из дома пропали паспорт и 8 тыс. рублей. В краже мужчина подозревал свою собственную жену.

Гражданина предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако он настаивал на причастности супруги к исчезновению его документов и денежных средств.

Полицейские провели проверку, отреагировав на заявление местного жителя, и выяснили, что заявитель оговорил свою жену, сообщив сотрудникам МВД ложные сведения. В ходе повторного допроса мужчина признался, что накануне обращения в полицию он поссорился с супругой и решил донести на женщину, потому что был обижен на нее.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. За заведомо ложный донос ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Москве женщина подожгла дверь бывшей съемной квартиры из-за якобы забытых в ней вещей.