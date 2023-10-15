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Россиянин преследовал старшеклассницу до дома и начал приставать к ней в подъезде

В Нижнем Новгороде домогательства взрослого к школьнице у лифта попали на видео

В Советском районе Нижнего Новгорода возвращавшаяся с вечерней пробежки девушка столкнулась с домогательствами у лифта в своем доме. Видео с моментом инцидента опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород Онлайн».

Все произошло в одной из многоэтажек на Республиканской улице. Судя по кадрам, мужчина увидел 17-летнюю девушку еще во время пробежки и пустился за ней в погоню. Он догнал несовершеннолетнюю у входа в подъезд и зашел в дом вместе с ней.

Злоумышленник схватил пострадавшую за ягодицы, когда она вызвала лифт. Девушка тут же отстранилась от насильника, и тот выбежал на улицу.

По данным NN.RU, 13 октября в МВД приняли заявление от законных представителей потерпевшей. Правоохранители ведут проверку, местонахождение нападавшего пока не установлено.

Ранее сообщалось, что в челябинском поселке неизвестные преследуют гуляющих по вечерам детей.

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