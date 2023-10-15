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Москве предрекли мокрый снег на следующей неделе

Синоптик Шувалов спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве и мокрый снег. Об этом сообщает RT.

«Циклон поднимается с юга. Он идет южнее Воронежа и выходит на Нижний Новгород, Арзамас и дальше на Киров. Там могут быть осадки в виде мокрого снега», — рассказал он.

По его словам, в Москве и Подмосковье осадки «все-таки в виде дождя до пятницы».

Он отметил, что в своей северной части этот циклон к выходным вызовет осадки в виде мокрого снега.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в 26 российских регионах установится аномально теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 6-8 °C. В частности, бабье лето ожидается в Приволжском федеральном округе. Собеседник агентства уточнил, что днем во всех регионах округа столбики термометров будут показывать от + 14 °C до +18 °C. При этом речь идет сразу о 14 российских субъектах.

Ранее синоптик спрогнозировал похолодание в Москве с 16 октября.

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