Российский сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском морском канале

Грузовое судно, следовавшее из Астрахани в Иран, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МСЧ России по Астраханской области.

В заявлении указано, что речь идет о сухогрузе «Волго-Балт-232». По данным ведомства, корабль сел на мель на 146-м км указанного судоходного канала.

«Сел на мель сухогруз «Волго-Балт-232», следовавший по маршруту порт Астрахань — порт Каспиан, Исламская Республика Иран», — говорится в сообщении.

При этом в управлении добавили, что судно перевозило кукурузу. На борту корабля находятся 2 947 тонн данного злакового растения, уточняется в заявлении.

Согласно полученной информации, инцидент никак не повлиял на движение судов в акватории ВКМСК. Также в региональном ГУ МЧС РФ указали, что экипаж «Волго-Балт-232» не нуждается в медицинской помощи и имеет запас продовольствия на 10 дней.

В настоящее время компания, которой принадлежит корабль, решает вопрос о его снятия с мели. Прорабатывается возможность использования буксира, рассказали представители ведомства.

Ранее в Мраморном море Турции столкнулись два сухогруза с зерном.