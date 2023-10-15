В Санкт-Петербурге подросток избил посетителя кафе и попал на видео

В Санкт-Петербурге группа подростков нападала на людей в общественных местах. Об этом пишет 78.ru.

Как видно на записи с камеры, установленной в одном из городских кафе, юноша в черной куртке набрасывается на сидящего за столиком человека, бросает в его сторону поднос и наносит удары кулаками.

По данным издания, причастные к этому происшествию записывали ролики об аналогичных преступлениях. Их в своем Telegram-канале публиковал 18-летний юноша. На этих видео автор хвастался тем, как его компания и он сам разрушает чужое имущество, провоцирует драки и создает аварийные ситуации на дорогах.

Как сообщает МВД МЕДИА, полицейские уже проверяют контент, обнаруженный в открытом доступе. Правоохранители устанавливают личности фигурирующих на видеозаписи молодых людей. Кроме того, приняты меры к их задержанию.

Ранее под Петербургом шестерых молодых людей задержали за разбой в подъезде жилого дома.