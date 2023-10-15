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Арсенал оружия нашли рабочие под полом дома в Красноярском крае

Shot: в Красноярском крае при ремонте частного дома нашли арсенал оружия

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Shutterstock

В селе Совхоз Красноярского края строители нашли под полом схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Строители проводили ремонтные работы в пристройке дома в селе Совхоз на улице Лесной. Вскрыв пол, рабочие сначала обнаружили 20 патронов и запалы от гранат, при дальнейшем разборе пола мужчины нашли склад с боеприпасами и вызвали на место полицию и ОМОН.

Специалисты изъяли из схрона кусок пластида, около 70 запалов для гранат, десять светошумовых гранат «Заря-2», одну газовую гранату без запала РГ-60АЗ, 18 взрывных устройств «Импульс», 300 детонаторов КД-8А, 253 патрона 9 на19 мм и 752 калибром 9 на18 мм.

Правоохранители устанавливают владельца арсенала, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве водителя подозревают в хранении арсенала оружия и гранат в машине Mercedes.

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