Указ президента России Владимира Путина об установлении Дня отца опередил время, заявила заместитель председателя Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова.

«Третье воскресенье октября – день, который занял в нашем сердце особое место. Когда в семьях России встречают День отца словами благодарности нашим дорогим папам, дедушкам... Теперь в календаре все правильно: День матери, день защиты детей, День семьи и День отца. Для многих эти праздники уже стали родными, ведь они – про самое дорогое, что у нас есть», — сказала она.

Кузнецова отметила, что важнейшие навыки передаются через отцовское воспитание.

«От Донбасса и Таврии до Дальнего Востока, встречаясь с семьями, с отцами самых разных национальностей, вероисповеданий, профессий – военнослужащими, политиками, врачами, священниками, художниками, предпринимателями – каждый раз видишь, как профессиональные традиции, важнейшие жизненные навыки, отношение к своему народу, делу, к Родине, передаются через отцовское воспитание», — сказала она.

По словам Кузнецовой, достойные отцы – это пример для сегодняшних мальчиков.

«Еще одна миссия отцов долгое время была отодвинута на второй план и как будто специально нивелировалась: достойные отцы – это пример для сегодняшних мальчишек, а для девочек – образ того, каким должен быть муж и отец будущих детей. Таких примеров в инфополе до недавнего времени встретить было почти невозможно. Но как же это нужно! Я вижу это по своим дочерям и пятерым сыновьям. Мальчики уже помогают отцу на службе, копаются в микросхемах, что-то паяют, ведь папа у нас еще и кандидат технических наук. И уже старшая Маша выбрала инженерную специальность», — добавила Кузнецова.

Напомним, с 2021 года в России в третье воскресенье октября отмечается День отца.