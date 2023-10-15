Гидрометцентр сообщил об аномальном тепле в 26 регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в 26 российских регионах установится аномально теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на 6-8 °C, отметил специалист в комментарии для ТАСС.

В частности, бабье лето ожидается в Приволжском федеральном округе. Собеседник агентства уточнил, что днем во всех регионах округа столбики термометров будут показывать от + 14 °C до +18 °C. При этом речь идет сразу о 14 российских субъектах.

«На Урале тоже будет супер тепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11-13 °C тепла, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13-17 °C тепла», — добавил Вильфанд.

Он уточнил, что на перечисленных территориях температура воздуха превысит нормальные для этого времени года значения на 7-8 °C. В аналогичной ситуации окажутся жители Томской, Новосибирской и Омской областей.

С 15 по 18 октября на Таймыре прогнозируется температура воздуха от +1 °C до +2 °C. В этом регионе нормальные показатели должны быть на 7-8 °C ниже, подчеркнул собеседник агентства.

Температура воздуха в Якутии, в свою очередь, составит от + 5 °C до +7 °C в ближайшие дни. Достаточно тепло будет на юге Забайкалья и в Бурятии, где столбики термометров могут показать от + 11 °C до +16 °C.

Ранее синоптик спрогнозировал похолодание в Москве с 16 октября.