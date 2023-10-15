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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями флота

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Громкие звуки, раздавшиеся в Севастополе утром 15 октября, связаны с проведением в городе учений флота. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Он отметил, что громкие звуки раздались в районе Северного мола. Последний представляет собой заградительные сооружения, расположенные в главной бухе Севастополя.

«Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — подчеркнул глава города.

Развожаев добавил, что в самом населенном пункте все спокойно.

14 октября власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Губернатор города предупредил жителей о возможной опасности в 18:38 (совпадает с мск), однако уже через 20 минут особый режим был отменен.

Утром в этот же день Развожаев заявил о проведении в населенном пункте учений флота. Согласно имеющейся информации, с 8:00 до 9:00 военнослужащие приняли участие в учениях по противоподводно-диверсионному обеспечению. Во время тренировки использовались реактивные бомбометы, указал руководитель местной администрации.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая.

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