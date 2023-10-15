В Курской области сообщили о 12 сбитых БПЛА со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», — сказал Старовойт.

Ранее Старовойт заявил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор региона заявил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Глушковского района Курской области оказались обесточены один поселок и три села.

5 октября глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины. Он призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.