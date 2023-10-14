Красный Крест договаривается о доставке лекарств заложникам в Газе

Красный Крест ведет диалог и с представителями палестинского движения ХАМАС, и с Израилем для того, чтобы обеспечить лекарствами заложников, которые находятся в плену у радикальных группировок в секторе Газа. Об этом сообщил один из представителей Красного Креста, передает ТАСС.

«Мы ведем диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, которые удерживаются ХАМАС», — заявил представитель Красного Креста.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сформировал на базе международного гуманитарного права восемь правил, которых должны придерживаться хакеры в условиях кибервойны для обеспечения своей безопасности и безопасности мирных граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее президент Красного Креста заявила о планах встретиться с Путиным.