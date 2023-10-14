Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Красный Крест договаривается о доставке лекарств заложникам в Газе

Красный Крест договаривается с Израилем и ХАМАС о доставке лекарств заложникам

close
100%
Reuters

Красный Крест ведет диалог и с представителями палестинского движения ХАМАС, и с Израилем для того, чтобы обеспечить лекарствами заложников, которые находятся в плену у радикальных группировок в секторе Газа. Об этом сообщил один из представителей Красного Креста, передает ТАСС.

«Мы ведем диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, которые удерживаются ХАМАС», — заявил представитель Красного Креста.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сформировал на базе международного гуманитарного права восемь правил, которых должны придерживаться хакеры в условиях кибервойны для обеспечения своей безопасности и безопасности мирных граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее президент Красного Креста заявила о планах встретиться с Путиным.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий