В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

В центре Тель-Авива включилась воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в городе слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Подчеркивается, что сирены сработали ровно в 21:00 мск, проработали около пяти минут, после чего выключились.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что воздушная тревога прозвучала на юге страны.

Ранее израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах в границах сектора Газа Али Кади.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.