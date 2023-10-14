Израиль обвинил ХАМАС в препятствовании передвижения жителей Газы

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг анклава. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что после их предупреждения жители Газы начали эвакуироваться к югу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине) в целях собственной безопасности.

«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам», — говорится в заявлении.

14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.