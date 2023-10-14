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В Якутске загорелся гостиничный комплекс

МЧС: гостиничный комплекс горит в Якутске на 400 кв. метрах

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РИА «Новости»

В МЧС России заявили, что пожар охватил гостиничный комплекс в Якутске. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на месте в текущий момент работают специалисты МЧС. По предварительной информации, площадь пожара — 400 квадратных метров, добавили в ведомстве.

Из здания эвакуировались 50 человек. Пожар тушат 59 пожарных, а также 13 единиц техники МЧС.

До этого стало известно, что пожар произошел в ресторане Twins Garden в центре Москвы. В заведении вспыхнула вытяжка. Из здания эвакуировали 15 человек. Пожар удалось быстро ликвидировать.

До этого также в Москве в районе станции метро ВДНХ женщина подожгла дверь в квартиру, которую раньше снимала, с новыми арендаторами внутри. Как отмечается, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате никто не пострадал. Правоохранители проверяют бывшую арендаторшу на причастность к поджогу.

В начале октября в Ростове-на-Дону спасатели ликвидировали возгорание на одном из складов города. Инцидент произошел на Шоссейной улице, недалеко от торгово-развлекательного центра «Мегамаг». Изначально площадь возгорания была небольшой, но быстро возросла до 200 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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